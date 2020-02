ROMA – La Hong Kong University of Science and Technology ha messo a punto un test che consente di effettuare la diagnosi di positività al coronavirus in soli 40 minuti. Al momento si tratta del più veloce dispositivo di rilevamento per il virus a livello mondiale e si basa sulla biotecnologia molecolare. Con la tecnologia attuale, infatti, la diagnosi richiede da 1,5 a tre ore di tempo.

Il dispositivo ha ottenuto la certificazione internazionale CE ed è qualificato, rende noto l’Università, per l’esportazione in tutta la Ue.

Il dispositivo si avvale delle più recenti tecnologie a chip microfluidi. Il team di ricercatori è guidato dal proifessor Wen Weijia del dipartimento di Fisica della Hong Kong University of Science and Technology. Il team ha avviato la propria ricerca subito dopo aver ottenuto la sequenza genomica del nuovo coronavirus lo scorso 20 gennaio ed ha messo a punto il kit diagnostico in una settimana. Il dispositivo è già in uso presso i Centers for Diseases Control and Prevention nelle città cinesi di Shenzhen e Guangzhou. Il dispositivo è composto da un set leggero e portatile, adatto alle diagnosi veloci in loco come, ad esempio, nei siti di quarantena, dogane o negli aeroporti.

Fonte: Ansa