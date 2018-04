Si cosparge il pene di cocaina, l'amante muore mentre....

BERLINO – In Germania, Andreas Niederbichler un noto chirurgo, è stato arrestato per aver ucciso un amante occasionale con la cocaina mentre lei praticava sesso orale.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La polizia ha riferito che Niederbichler, 42 anni, è sottoposto a indagine per aver somministrato la droga ad altre tre donne durante i rapporti sessuali, sebbene non abbiano avuto serie ripercussioni negative.

Le forze dell’ordine pensano che il medico mettesse la cocaina sul pene prima degli incontri e che potrebbero esserci numerose vittime.

L’esperto di chirurgia plastica e ricostruttiva svolgeva la professione a livello nazionale, nel 2016 è stato nominato primario presso la clinica Harzer in Sassonia-Anhalt, spiega il Daily Mail.

Ma i superiori erano all’oscuro che il chirurgo utilizzasse un sito di incontri online per conoscere donne con cui fare sesso.

I PM affermano che una donna di 38 anni è stata coinvolta in un rapporto di sesso orale consensuale con il medico, il 20 febbraio scorso, abbia assunto cocaina a sua insaputa, ed è morta nella sua abitazione a Halberstadt.

Il procuratore capo Hal Roggenbuck ha dichiarato: “Le vittime ascoltate finora, hanno sostenuto che nel corso dell’incontro sono state male, hanno avuto reazioni dovute all’uso di droga”.

Niederbichler non è in prigione ma in un reparto di tossicodipendenza dove è sottoposto a un trattamento di recupero.