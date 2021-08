Covid, negli Usa boom di ivermectina, antiparassitario per animali, come ‘farmaco’. Fda: “Basta, non siete cavalli” (Foto Ansa)

Un antiparassitario contro il Covid: negli Stati Uniti si sta diffondendo sempre di più l’uso dell’ivermectina, utilizzato oggi quasi solo sugli animali.

L’utilizzo è talmente diffuso che sul caso è dovuta intervenire anche la Fda (Food and Drug Administration): “Non siete cavalli. Non siete mucche. Seriamente, a tutti. Smettetela”, ha twittato.

Ivermectina contro il Covid: negli Usa è boom

A rincarare la dose dopo l’appello dell’Fda sono stati i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), che hanno segnalato che i casi di avvelenamento da ivermectina negli Usa sono quintuplicati rispetto a prima della pandemia.

L’analisi ha visto un aumento dell’uso dell’ivermectina di 28 volte nel mese di agosto rispetto ai livelli prepandemici. Di pari passo sono cresciute le segnalazioni di avvelenamento o di ricoveri per gli effetti collaterali del farmaco.

L’appello dei Cdc: “Non usate l’ivermectina contro il Covid”

“L’ivermectina al momento non è autorizzata o approvata dall’Fda per il trattamento del Covid-19 – ammonisce il Cdc -. Inoltre il National Institute of Health ha determinato che al momento non ci sono dati sufficienti per il trattamento del Covid-19, e sono in corso test clinici per avere più informazioni in merito ad un uso futuro”.

Anche se il farmaco ha anche qualche uso umano, come ad esempio contro l’oncocercosi o ‘cecità dei fiumi’, almeno negli States c’è chi utilizza quello per uso veterinario o comunque sbaglia il dosaggio.

“Gli effetti clinici dell’overdose da ivermectina includono sintomi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea – scrivono i Cdc -. Le overdosi sono associate con ipotensione ed effetti neurologici come una diminuita coscienza, confusione, allucinazioni, convulsioni, coma e morte”.

Che cos’è l’ivermectina

L’ivermectina fa parte di una serie di farmaci per cui non ci sono prove di efficacia contro il Covid, ma che vengono spesso citati da no vax e cospirazionisti come possibile terapia, oltretutto domiciliare, in contrapposizione ai vaccini.

Fa parte di questa ‘famiglia’ anche la colchicina, un antinfiammatorio, per il quale secondo le linee guida dei Cdc non ci sono prove di efficacia per i pazienti non ricoverati, e la clorochina, invece già bocciata dai test clinici in tutto il mondo.