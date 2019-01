L’AVANA – Un autobus con a bordo anche turisti stranieri si è ribaltato a Cuba lungo il tragitto tra Baracoa e L’Avana, all’altezza del 25esimo chilometro della strada Guantanamo-Barracoa (circa 1.000 chilometri a est dell’Avana). Almeno sei i morti.

I feriti sono più di 30, tra cui almeno sei in codice rosso e in pericolo di vita. Secondo i media locali a bordo del mezzo c’erano 22 turisti stranieri, tra cui olandesi, inglesi, messicani e canadesi. Radio Guantanamo ha parlato con l’autista dell’autobus, della compagnia Via Azul, il quale ha assicurato che andava piano e che ha perso il controllo del veicolo a causa del manto stradale scivoloso.

IN AGGIORNAMENTO