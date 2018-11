LAS VEGAS – E’ deceduto da circa un mese eppure ha vinto lo stesso in Nevada. Si tratta di Dennis Hof, noto proprietario del bordello Moonlite Bunny Ranch, trovato morto lo scorso 16 ottobre in una camera di hotel, dopo una nottata di festa, per i suoi 72 anni, con una escort.

Hof, repubblicano, era candidato al parlamento del Nevada contro la democratica Lesia Romanov. Gli elettori hanno potuto votarlo nonostante fosse morto perché il suo nome figurava ancora sulle schede elettorali. Al momento del suo decesso, infatti, erano già state stampate e spedite con il suo nome. Gli elettori lo hanno votato nonostante fossero stati avvisati della sua morte. Secondo quanto scrivono i media americani, al suo posto sarà nominato un altro repubblicano.