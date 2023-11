Donna ha ucciso 14 anni fa il marito che la massacrava, si dichiarò colpevole, un giudice del Colorado l’ha scagionata.

Traci Housman si è tolta il vetro dai capelli mentre stava raccontando a un detective della polizia di Boulder di aver appena pugnalato il marito, colpendolo una volta con un coltello nella loro cucina dopo che lui le aveva sbattuto la testa contro il muro, facendola finire in una cornice che si è frantumata e ha fatto piovere vetro.

Gli agenti l’hanno portata in ospedale prima di trasportarla in carcere in quella notte di agosto di 14 anni fa, ha dichiarato Chuck Heidel, all’epoca detective della polizia di Boulder che si occupava del caso e ora investigatore senior presso l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Boulder.

Era stata accusata di omicidio di secondo grado del marito, John Housman, un’accusa che prevedeva tra i 16 e i 48 anni di carcere. Ma i pubblici ministeri, riconoscendo la sua tesi di autodifesa, le offrirono un accordo: poteva dichiararsi colpevole di omicidio per negligenza, un reato di basso livello, e scontare solo la libertà vigilata.

Traci Housman ha dichiarato durante un’udienza in tribunale a Boulder la scorsa settimana: “Mi sembrava una scelta impossibile. Se fossi andata a processo, i miei avvocati erano stati chiari, avremmo dovuto tirare fuori ogni cosa negativa su John, e non volevo fare di lui un mostro. Ma mi aspettavano anche decenni di prigione… Ho faticato ad accettare. Perché non era la verità. Ma non avevo torto. Quella notte ho salvato la mia vita”.

Traci Housman ha trascorso otto mesi in carcere dopo l’omicidio del 2 agosto 2009, poi si è dichiarata colpevole ed è stata condannata a sette anni di libertà vigilata, di cui ne ha scontati tre prima di ottenere il rilascio anticipato. Ma la condanna l’ha seguita ovunque: le ha precluso opportunità di lavoro e la carriera che aveva scelto.

Fino a quando, in un’udienza di 35 minuti, il giudice Patrick Butler del tribunale distrettuale della contea di Boulder ha annullato la condanna della donna e scagionato Traci Housman, stabilendo che aveva ucciso il marito per legittima difesa. Lo ha fatto su richiesta della Conviction Integrity Unit del procuratore distrettuale della contea di Boulder, che esamina i casi di condanna ingiusta.

La famiglia di John Housman si è opposta al proscioglimento. La violenza nel rapporto tra John e Traci era reciproca, ha detto la figlia, Hope Scalcini, che aveva 11 anni quando il padre fu ucciso.

“Traci ha avuto 14 anni per perfezionare la sua storia”, ha detto in un’e-mail. “A nessuno interessa la verità, ma solo nasconderla sotto il tappeto”.

“Francamente, sono abbastanza inorridita dal fatto che la condanna di Traci sia stata annullata”, ha dichiarato la donna in una e-mail. “Nessuno, a parte mio padre e Traci, saprà mai cosa è successo veramente e completamente quella notte, e mi sembra davvero ingiusto che lei sia l’unica in circolazione a raccontare la loro versione della storia. È facile lottare contro un uomo morto quando puoi creare lo scenario e la storia”.

La Housman e il suo avvocato non hanno rilasciato commenti per questa storia. In tribunale la Housman ha dichiarato di essersi dichiarata colpevole perché rischiava decenni di carcere, non voleva infangare il nome del marito, non voleva raccontare pubblicamente tutti i dettagli della violenza domestica e non voleva che la sua famiglia fosse costretta a rivivere l’incidente durante un processo con giuria.

Traci Housman ha dichiarato in tribunale di non aver fornito inizialmente tutti i dettagli perché voleva dare alla famiglia del marito la possibilità di riprendersi.

“Solo quando ho condiviso i dettagli con la commissione (di revisione della condanna) mi sono resa conto del peso che avevo portato con me da quella decisione, delle conseguenze della punizione per aver salvato la mia vita”, ha detto la donna. “Quella notte ho salvato la mia vita”.