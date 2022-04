Elon Musk, non solo Twitter, ora vuole comprare Coca-Cola: “Per rimetterci dentro la cocaina” (Foto Ansa)

Elon Musk non si accontenta di Twitter: l’ultima del visionario ha tutta l’aria di essere una provocazione, ma non è detto. Musk ha scritto in un tweet mercoledì che è intenzionato a comprare la Coca-Cola e il motivo è ancora più assurdo della proposta: “Per rimettere la cocaina nella ricetta”.

Il cinguettio giunge due giorni dopo che il miliardario ha acquistato Twitter con un accordo da 44 miliardi di dollari. “Rendiamo Twitter il massimo del divertimento!”, ha postato meno di un’ora dopo aver manifestato le sue presunte mire sulla Coca-Cola.

Ma che fosse uno scherzo è parso chiaro a tutti quando ha twittato: “E ora comprerò McDonald’s per riparare tutte le macchine del gelato”. Notoriamente la macchina del gelato di McDonald’s si rompe così spesso da essere diventata un meme.

Coca-Cola, la verità sulla ricetta originale

Ironia a parte però, Elon Musk ha il merito di aver sdoganato una verità storica sulla Coca-Cola. Secondo il National Institute on Drug Abuse, infatti, la cocaina era legale nel 1885 quando John Pemberton, farmacista di Atlanta, inventò l’iconica bevanda.

All’epoca, la ricetta della Coca-Cola includeva un estratto di cocaina ottenuto dalle foglie di coca. Un articolo del New York Times del 1988 su The Coca-Cola Company riportava anche come la cocaina fosse inizialmente inclusa nella bevanda ma fu eliminata nel 1900.