Festa di San Patrizio, 17 marzo: cosa è, perché si festeggia, la birra, Irlanda, la tradizione, dove andare in Italia 

Cos’è la festa di San Patrizio del 17 marzo e perché si festeggia sia in Irlanda che in Italia. Infatti il Saint Patrick’s Day è sbarcato da diversi anni anche nel nostro Paese dove ogni occasione è buona per fare festa. In Irlanda si festeggia dovunque mentre nel nostro Paese questa festa è celebrata soprattutto nei pub nel centro della città o in quelli ispirati alla tradizione irlandese o comunque celtica.

Festa di San Patrizio, 17 marzo: cos’è e perché si festeggia

Si tratta di una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore di san Patrizio, patrono dell’Irlanda. Come spiega Wikipedia, la festa commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda.

Il 17 marzo è festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, mentre è una festività bancaria (bank holiday) nell’Irlanda del Nord. Tale ricorrenza viene celebrata anche in altri paesi del mondo, in particolar modo quelli interessati da una significativa immigrazione irlandese. Il 17 marzo è festività anche nella provincia canadese di Terranova e Labrador e nel territorio d’oltremare britannico di Montserrat, nelle Piccole Antille. La festa di San Patrizio è, inoltre, una delle feste nazionali più festeggiate al mondo e ha acquisito grande fama e interesse anche da persone la cui origine non è irlandese.

Caratteristiche della festa di san Patrizio sono anche le sfilate per le vie cittadine, soprattutto a Dublino, a Montréal, New York, Chicago e Boston.

Perché è tradizione bere la birra durante la festa di San Patrizio

Durante il giorno di San Patrizio, è usanza pranzare con specifici piatti tipici e specifiche bevande. Le bevande più bevute sono alcoliche e simbolo della cultura Irlandese. In particolare ci sono il sidro e la birra. Come conclude Wikipedia, in Irlanda la cultura della birra si sviluppò molto al punto che si crearono industrie a livello internazionale. Tra queste la più celebre è la Guinness, birra scura prodotta inizialmente nella fabbrica a Dublino.