MIAMI – In Florida per una coppia è stata davvero una “Superluna di Sangue”: volevano fotografare l’eclissi del 20 gennaio e hanno pensato bene di godersi lo spettacolo sdraiati sulla curva di un sentiero, al buio, ma sono stati investiti da un’auto della polizia e ricoverati in ospedale.

Il Palm Beach Post ha riferito che per fortuna della coppia, durante il giro di pattuglia all’Apoxee Wilderness Trail, la Ford Explorer della polizia andava a circa 8 km/h per cui hanno riportato “ferite non gravi”. La polizia ha sostenuto che i due si trovavano in una zona buia dell’Apoxee Wilderness Trail per osservare e fotografare l’eclissi lunare e sembra siano entrati nel parco attraverso un cancello chiuso a chiave, che può essere aperto solo con un codice, in possesso di un agente di pattuglia. L’agente alla guida della Ford Explorer è stato messo in congedo temporaneo.