Il maiale fuorilegge Fred non andrà al macelli, trova casa e inizia una nuova vita nel Colorado.

Fred, il maiale fuorilegge che ha trascorso giorni a banchettare nei cortili e nei prati di Aurora (Colorado) prima di essere catturato a fine settembre, ha una nuova casa nella parte orientale del Colorado.

Fred, un maiale di 400 chili, ha iniziato una nuova vita in una fattoria gestita dal programma Future Farmers of America della Eads High School nella contea di Kiowa.

Fred è stato avvistato per la prima volta il 24 settembre mentre si aggirava per la città e il personale dell’Aurora Animal Shelter ha seguito i suoi spostamenti fino al 27 settembre, quando si è fermato a mangiare in una rotatoria. Il personale comunale e la polizia sono riusciti a spingerlo, tirarlo e metterlo in gabbia su un rimorchio.

L’insegnante di agricoltura della Eads High School Justin Lenox ha saputo della ricerca di Fred di una nuova casa il 5 ottobre, quando suo padre gli ha inviato un video del maiale.

“Ho preso il mio portatile e ho inviato un’e-mail al rifugio per animali”, ha detto Lenox. “Ho detto: “Fred sarebbe un’ottima aggiunta all’azienda agricola che abbiamo qui””.

Il 13 ottobre Fred era già in viaggio verso la sua nuova casa a Eads.

“Non volevo che fosse mandato al macello”, ha detto Lenox. “Ha una grande personalità per essere un maiale e ci è già stato molto utile”.

Il personale del rifugio ritiene che Fred fosse probabilmente l’animale domestico di qualcuno e che sia scappato da un cortile o sia stato liberato perché cresciuto troppo. Ad Aurora non è consentito tenere i maiali come animali domestici.

Gli studenti aiuteranno a prendersi cura di Fred, che insegnerà loro l’allevamento e l’inseminazione artificiale.

“I bambini lo adorano e chiedono sempre di poter andare a vedere Fred”, ha detto Lenox.