Freddy Rincon, il 55enne ex capitano della nazionale, del Real Madrid e del Napoli, è morto nella giornata di ieri, mercoledì 13 aprile, a Cali in Colombia. Rincon è morto in seguito a un incidente d’auto che era avvenuto due giorni prima.

A dare notizia della sua morte sono stati i medici. L’ex giocatore era stato ricoverato lunedì scorso in condizioni critiche, dopo un incidente molto violento tra un autobus del servizio pubblico e il suv su cui viaggiava. Rincon era alla guida e con lui a bordo c’erano altre quattro persone tutte rimaste ferite. Stessa sorte per l’autista del pullman.

Rincon era stato ricoverato nella clinica Imbanaco di Cali ed era stato operato d’urgenza per un trauma cranico encefalico severo. Era poi finito in rianimazione e le sue condizioni erano state subito definite “molto critiche”. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, l’ex calciatore è morto.

“Nonostante tutti gli sforzi fatti dal nostro team medico, il paziente Freddy Eusebio Rincon Valencia è morto oggi”, ha reso noto la clinica.

Freddy Rincon, dalla nazionale colombiana al Napoli e al Real Madrid

Soprannominato “El Coloso” (“il colosso”), Rincon è stato una delle stelle della nazionale colombiana durante i Mondiali del 1990 in Italia e ha fatto parte della generazione d’oro colombiana che si è qualificata per tre Mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998) dove aveva segmnato 17 reti. Ha giocato per Real Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Palmeiras e Corinthians (Brasile) e America de Cali (Colombia).

All’ombra del Vesuvio collezionò 28 presenze e 7 gol, tra cui la doppietta alla Lazio nella splendida rimonta al San Paolo. Rincon aveva vestito in carriera molte maglie. Tra le altre quella dell’America Calì, del Palmeiras, del Real Madrid, del Corinthians, del Santos e del Cruziero. Dopo aver terminato la sua carriera agonistica aveva avuto anche alcune esperienze da allenatore. Oltre a diversi club in Brasile e in Italia, è stato anche il primo colombiano a indossare la maglia del Real Madrid in Spagna.

Il ricordo della Federcalcio colombiana e del Napoli

Questo il comunicato della Federcalcio della Colombia: “La Federcalcio colombiana si rammarica profondamente per la morte di Freddy Eusebio Rincón Valencia e invia un messaggio di sostegno e incoraggiamento alla sua famiglia, agli amici e ai parenti in questo momento difficile E’ una grande perdita per la sua famiglia e i suoi amici, ed è anche una triste dipartita per il nostro sport, dove ci mancherà e lo ricorderemo con grande affetto, apprezzamento, rispetto e ammirazione. Inviamo forza, sostegno e le nostre condoglianze alla sua famiglia, sperando che possano sopportare questa triste e dolorosa perdita”.

Queste invece le parole scelte dal Napoli: “La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95”.