Gaza, l’attacco israeliano “è stato ritardato fino alla prossima settimana a causa del maltempo, con nuove regole che rendono più facile per le truppe dell’IDF sparare ai nemici” in un’invasione che potrebbe durare 18 MESI.

Gli americani avevano chiesto con insistenza a Israele di ritardare o sospendere l’assalto.

La notizia è del Daily Mail, Secondo un rapporto citato dal giornale inglese, Israele intendeva invadere Gaza questo fine settimana, ma è stato ritardato a causa del maltempo, che avrebbe limitato il supporto aereo.

Le truppe opereranno secondo nuove regole, ha riferito il New York Times, che consentono ai soldati di effettuare meno controlli prima di sparare ai sospetti.

Un consigliere per la sicurezza del governo israeliano ha detto che alcuni stanno sostenendo una campagna di 18 mesi per andare porta a porta a Gaza, per sradicare Hamas.

Secondo un rapporto, alle truppe israeliane è stata concessa più libertà di sparare contro potenziali nemici a Gaza, e potrebbe essere loro ordinato di trascorrere 18 mesi nell’enclave andando di porta in porta per sradicare Hamas.

Un ufficiale di Hamas ha detto al New York Times che intendevano tendere un’imboscata alle spalle alle truppe israeliane una volta entrate a Gaza, saltando fuori da tunnel nascosti.

Alti funzionari israeliani hanno detto al giornale che l’invasione di terra avrebbe dovuto essere già iniziata, ma è stata ritardata a causa del maltempo che ha impedito la copertura aerea.

Il ritardo ha dato ai palestinesi che vivono nell’enclave densamente popolata più tempo per fuggire.

Le forze di difesa israeliane hanno affermato che inizieranno “operazioni militari significative” a Gaza solo dopo che tutti i civili saranno stati evacuati, ha detto un portavoce alla CNN.

«È davvero importante che la gente a Gaza sappia che siamo stati molto, molto generosi con il tempo. Abbiamo dato ampio preavviso, più di 25 ore,’ ha detto il tenente colonnello Jonathan Conricus.

“Non posso sottolineare più che abbastanza per dire che ora è il momento che gli abitanti di Gaza se ne vadano.

«Prendi le tue cose e vai a sud. Preservate la vostra vita e non cadete nella trappola che Hamas sta preparando per voi.’

Ma non hanno nessun posto dove andare: sabato sono emerse foto che mostrano le forze egiziane che bloccano il valico di frontiera con l’Egitto con lastre di cemento.

Sabato gli abitanti di Gaza che si sono recati al valico di Rafah, a cui è stato detto che sarebbe stato loro permesso di fuggire da Gaza ed entrare in Egitto, sono rimasti frustrati. Una donna ha detto alla CNN che le era stato detto di aspettare vicino ai cancelli, poiché potevano aprirsi in qualsiasi momento.

I diplomatici statunitensi stavano cercando freneticamente di convincere l’Egitto a far uscire i cittadini statunitensi dall’enclave, e abbondavano voci secondo cui ai titolari di passaporto straniero sarebbe stato permesso di uscire.

Ma l’Egitto rimane diffidente nei confronti della presenza permanente di una popolazione di sfollati sul proprio territorio ed è preoccupato per gli effetti destabilizzanti sul proprio Paese, che versa in una grave crisi economica.

Giovedì, il presidente egiziano, Abdel Fattah el-Sisi, ha affermato che gli abitanti di Gaza devono “restare saldi e restare nella loro terra”.

Il re di Giordania, re Abdullah II, ha avvertito venerdì Antony Blinken, segretario di Stato americano, in un incontro ad Amman, che non dovrebbe esserci alcun tentativo di allontanare con la forza i palestinesi.

Sua moglie, la regina Rania, è nata in Kuwait da genitori rifugiati palestinesi ed è cresciuta in Cisgiordania.

Migliaia di palestinesi sono fuggiti a sud da quando è stato dato l’ordine, anticipando da un giorno all’altro un’invasione di terra israeliana.

Israele ha accumulato una massiccia forza combattente al confine di Gaza, tra cui centinaia di migliaia di riservisti dell’IDF.

Da quando Hamas – che controlla Gaza – ha lanciato il suo attacco terroristico il 7 ottobre, uccidendo 1.300 israeliani, circa 2.215 persone sono state uccise a Gaza e più di 8.714 sono rimaste ferite, secondo funzionari palestinesi.

Finora nel 2023 sono stati uccisi più palestinesi che nel 2014, quando più di 2.000 furono uccisi in una guerra durata 50 giorni.

Martin Griffiths, il capo umanitario delle Nazioni Unite, ha affermato di temere che “il peggio debba ancora venire” e ha avvertito che la situazione umanitaria a Gaza “sta rapidamente diventando insostenibile”.

La dichiarazione aggiunge che “la scorsa settimana è stata una prova per l’umanità, e l’umanità sta fallendo”.