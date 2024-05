Gli scorpioni infestano Las Vegas, dopo le cimici: un uomo punto ai testicoli

Gli scorpioni infestano Las Vegas, dopo le cimici, e l’ospite di un grande albergo è stato punto ai testicoli e ha fatto causa. L’uomo, residente in California e a Las Vegas forse per divertimento o per giocare, si è svegliato con un dolore bruciante delle molteplici punture di uno scorpione nei suoi boxer mentre era in vacanza all’hotel di Las Vegas.

La denuncia arriva nel mezzo di un’ondata di segnalazioni di scorpioni che hanno invaso “Sin City” e nei suoi sobborghi, inclusa la specie più letale d’America, lo scorpione della corteccia dell’Arizona, il più velenoso in America, informa Matthew Phelan sul Daily Mail.

Un proprietario di casa, che afferma di aver ucciso “più di 22 scorpioni” nella sua proprietà negli ultimi mesi, ha detto che sospetta che la specie mortale del sud-ovest sia entrata di nascosto in città a bordo di palme importate per case e altri progetti paesaggistici nel deserto.

Solo su una palma possono nascondersi centinaia di scorpioni”, hanno affermato i rappresentanti di un servizio locale di disinfestazione.

“Lo scorpione della corteccia dell’Arizona”, avvertono, “è velenoso e pericoloso per i bambini piccoli, gli anziani, le persone in cattive condizioni di salute e coloro che soffrono di una reazione allergica alla puntura”.

“L’area di Las Vegas conta molti tipi di scorpioni – 23 per l’esattezza”, secondo la società, Global Pest Services di Las Vegas. “La maggior parte delle specie di scorpioni che vediamo qui non sono qualcosa di cui preoccuparsi.”

Anche se le foto scattate da Michael Farchi, il residente della California meridionale punto nella torre dell’hotel Venetian, sembrano mostrare un piccolo scorpione della corteccia dell’Arizona, la specie e la tossicità della creatura non sono state rese pubbliche.

‘Mi sono svegliato con un forte dolore nella mia zona privata. Sono rimasto sorpreso”, ha detto Farchi ai giornalisti. “Ho allungato la mano per vedere cosa succede laggiù sotto la coperta, e ho avuto un altro dolore acuto, un altro dolore acuto.”

Farchi ha stimato di essere stato punto circa tre o quattro volte dallo scorpione mentre tentava di rimuovere l’insetto predatore dalla sua biancheria intima.

Farchi sta ora facendo causa al Venetian con l’aiuto dell’avvocato Brian Virag, “avvocato delle cimici dei letti” della zona di Las Vegas, il quale ha notato che questo non è stato il primo incidente in cui sono stati scoperti scorpioni che invadevano le stanze degli ospiti del Venetian.

Secondo il Global Pest Services di Las Vegas, gli avvistamenti di scorpioni a Las Vegas tendono ad aumentare ogni anno “con lunghe estati calde che si estendono da marzo all’autunno”.

A differenza della maggior parte degli scorpioni, lo scorpione della corteccia dell’Arizona rimane in zone umide e bagnate, come una piscina nel cortile […] nelle cucine e nei bagni sotto i lavandini,’ ha affermato un rappresentante dell’azienda di disinfestazione.

Una famiglia di Las Vegas è così infestata dagli scorpioni della corteccia dell’Arizona – nella loro casa, nel garage e fuori nel cortile – che hanno preso l’abitudine di uscire nel loro cortile ogni notte con una luce nera e dei paletti per uccidere questi parassiti,’ il rappresentante disse.

Una residente di Mountain’s Edge di nome Cassidy ha detto che il suo vicino è stato punto di recente mentre era nel loro cortile mentre era nella vasca idromassaggio, una regione residenziale umida verso cui gravita lo scorpione della corteccia dell’Arizona.