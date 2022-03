Guerra Ucraina-Russia, c’è una bozza di un accordo di pace in 15 punti secondo il Financial Times (foto ANSA)

Ci sarebbe una bozza di un accordo di pace in 15 punti che include il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l’Ucraina dichiara la neutralità e accetta limiti alle forze armate. E’ il contenuto del piano sulla quale i negoziatori russi e ucraini stanno discutendo, secondo quanto riportato dal Financial Times. Una bozza che però secondo Kiev rappresenta soltanto le richieste della Russia.

Aggiornamento ore 18:35.

La bozza dell’accordo di pace tra Russia e Ucraina in 15 punti

La bozza del piano di pace, che sarebbe stata discussa per la prima volta lunedì dai negoziatori russi e ucraini, anticipata dal Financial Times include la rinuncia da parte dell’Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia.

Proprio la natura delle garanzie occidentali sulla sicurezza dell’Ucraina e il fatto che queste possano essere accettabili per Mosca sembra il principale ostacolo a un accordo, così come lo status dei territori ucraini sequestrati dalla Russia nel 2014.

Le richieste dell’Ucraina

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto al Financial Times che qualsiasi accordo deve prevedere che “le truppe della Federazione Russa in ogni caso lascino il territorio dell’Ucraina”, attaccato con l’invasione iniziata il 24 febbraio scorso, in particolare le regioni meridionali lungo il Mar d’Azov e il Mar Nero, così come il territorio a est e a nord di Kiev.

Podolyak ha inoltre sottolineato che la bozza pubblicata dal Financial Times “rappresenta soltanto le richieste della Russia”. “L’Ucraina ha le sue posizioni e le uniche cose che confermiamo in questa fase sono il cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e garanzie di sicurezza da un certo numero di paesi”, scrive su Twitter.