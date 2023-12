Il cardinale di Chicago come Papa Giovanni XXIII nel 1958, ha celebrato la messa di Natale in una prigione pe 50 detenuti di tutte le religioni

Il Cardinale di Chicago, Blase Cupich, come fece Papa Giovanni XXIII nel 1958, visitando il carcere romano di Regina Coeli, ha celebrato la messa del giorno di Natale in una prigione.

Il suo è stato un un messaggio di speranza: c’è “bontà in ognuno di noi” , “la differenza tra gli esseri umani non è così grande, tutti noi sbagliamo”.

La Messa, aperta a tutte le fedi, comprendeva un coro di volontari, accompagnato da un violino, che ha cantato una serie di canzoni come “O Holy Night” e “Gloria”.

Al termine della Messa, i detenuti hanno lasciato lentamente la stanza, stringendo la mano ai membri della chiesa e ai volontari. Hanno espresso gratitudine per la visita e hanno augurato loro un buon Natale.

Ai detenuti presenti alla Messa si sono uniti membri della chiesa, agenti di polizia, agenti della prigione e membri del ministero carcerario di Kolbe House, un ramo dell’arcidiocesi di Chicago che serve le persone colpite dal sistema di giustizia penale.

“Soffriamo tutti per la perdita della comunità”, ha affermato MaryClare Birmingham, direttrice esecutiva del Ministero della prigione di Kolbe House. “Vogliamo che [i detenuti] alla fine si riuniscano alla comunità e siano guariti quando lo faranno”.

L’esperienza della carcerazione porta spesso a sentimenti di isolamento e disconnessione durante la permanenza in carcere, che può durare da poche ore a oltre un decennio nello stato dell’Illinois, ha detto.

“Nel carcere non esiste un punto di arrivo certo. Per alcuni, gli anni semplicemente passano”, ha detto.

Alcuni uomini trascorrono più tempo in carcere in attesa del processo che in carcere per la sentenza effettiva, ha detto.

Il cardinale Blase Cupich, che ha detto: “Sì, siete lontani dalle vostre famiglie. E forse oggi pensi di essere stato dimenticato, trascurato, mancato di rispetto. Ma è proprio per questo che sono venuto qui oggi. Non dovremmo mai permettere che le nostre vite siano ridotte o che qualcuno riduca la nostra vita agli errori che commettiamo”.

La Messa, alla quale hanno partecipato più di 50 detenuti in attesa di processo, si tiene ogni anno il giorno di Natale per ridare speranza e ripristinare un senso di comunità agli uomini trattenuti in prigione durante le festività natalizie.

“Il Natale è un momento per ricordare quelle buone qualità nella nostra vita”, ha detto Cupich. “Venire qui non è qualcosa che sto facendo per te. Ma tu mi ricordi che la differenza tra l’umanità non è così grande, che tutti noi falliamo”.