Meteo, capacità professionale, preghiere in diretta: così il meteorologo Matt Laubhan ha salvato decine e decine di cittadini di Amory dalla furia di un tornado.

La vicenda risale alla notte di venerdì 24 marzo scorso, una tempesta trasformatasi poi in tornado si è abbattuta su molte aree rurali che si affacciano sul Mississippi causando devastazioni e decine di morti su tutto il territorio.

Il tornado ha distrutto cittadine come Silver City e letteralmente raso al suolo Rolling Fork prima di continuare la sua corsa verso l’Alabama, passando per città come Winona e Amory.

Gli abitanti di Amory, circa 6mila, sono abituati al maltempo, ai forti venti, ai tornado e tutti si tengono aggiornati attraverso la TV locale con il meteorologo Matt Laubhan per capire cosa devono aspettarsi.

Ma quel venerdì sera, Laubhan, commentando immagini più dettagliate del percorso del tornado, ha capito che si avvicinava alla città qualcosa di molto più pericoloso e, attraverso la TV, ha dato l’allarme ai cittadini esortandoli a mettersi in salvo.

Il meteorologo di WTVA Matt Laubhan è stato sentito dire: “Caro Gesù, per favore aiutali” e quando ha definito “potenzialmente mortale” il tornado, tutti hanno capito che dovevano cercare rifugi sicuri.

La popolazione oggi è grata e riconoscente perché la capacità di capire di Matt Laubhan e la velocità con cui ha trasmesso le informazioni hanno salvato molte vite umane come gli riconoscono i cittadini di Amory e come alcuni di loro hanno dichiarato al The Independent.

Leah Ann Hubbard, una cittadina di Amory, ha raccontato al The Independent che le ultime parole di Laubhan che ha sentito sono state circa la presenza di detriti a 7 mila piedi di altezza. Poi l’energia elettrica si è interrotta e le linee telefoniche sono saltate. La signora Hubbard si è nascosta con i suoi cani nella vasca da bagno sotto a un materasso. Senza Matt Laubhan, continua, nessuno avrebbe mai saputo che stava arrivando qualcosa di molto brutto finché sarebbe stato troppo tardi.

La trasmissione di Matt è molto seguita nella zona e la sua professionalità ha dato ai cittadini quasi un’ora di preavviso per trovare un rifugio.

Vincitore di numerosi Emmy, i social media del signor Laubhan si sono rivelati provvidenziali per la salvezza di molte vite umane. Nella sua biografia, Matt elenca le tre cose più importanti della sua vita: Dio – Famiglia – Meteo.