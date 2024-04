Una attrice colombiana è rimasta incinta a 55 anni, con un uomo di 31 anni più giovane di lei. E con l’aiuto della fecondazione assistita. L’attrice colombiana Alina Lozano ha sposato l’influencer Jim Velásquez, 24 anni, nel novembre dello scorso anno. Il matrimonio suscitò un polverone, a causa della loro grande differenza di età.

La coppia, che ha più di un milione di follower su Instagram, ha recentemente sbalordito i fan annunciando alcune novità di famiglia. “Amici, concepire in modo naturale è difficile, ma la scienza ha fatto molti progressi e vogliamo farlo per le donne di tutte le età che hanno problemi a rimanere incinte o quando superano i 50 anni”, ha detto Alina, che vive con suo marito in Colombia.

“Procreazione assistita, amici. Bisogna trovare una donatrice di ovuli e seguire tutto il processo, che è molto lungo. Bisogna anche risparmiare un po’ di soldi, ma è possibile. Seguite i miei progressi, che spero abbiano successo.”

La coppia, scrive Anders Anglesey sul Mirror, ha deciso di ricorrere a una clinica della fertilità per aiutarli a concepire, cosa che finora è costata loro più di 20.000 sterline. Secondo il servizio sanitario nazionale, le donne possono accedere al trattamento di fecondazione in vitro in Inghilterra e Galles se soddisfano i criteri, anche se i costi possono arrivare fino a £ 5.000 o più in una clinica privata.

“Ci è stato chiesto quanto costa il trattamento da parte di molte persone, il processo di riproduzione assistita e i costi della clinica per la fertilità”, ha detto Alina. “Non ti diremo la nostra prudenza, ma ti suggerisco di risparmiare e di essere paziente perché avrai bisogno sia di soldi che di pazienza.”

Jim è poi intervenuto, aggiungendo: “Sono state 21 sterline). Sono tanti soldi, ma ne è valsa la pena perché puoi vedere che il nostro piccolo miracolo sta arrivando. “

Alina, nata in Colombia nel 1969, è un’attrice e sceneggiatrice sposata con l’attore cubano Mijail Mulkay dal 2005 al 2008. È apparsa in numerose soap opera colombiane nel 1991 prima di recitare in spettacoli popolari come “El Señor de los Cielos” (“Il signore dei cieli”) e “La Reina del Sur” (“Regina del sud”). .