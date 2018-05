NEW YORK – Il predicatore televisivo Jesse Duplantis [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha chiesto ai suoi seguaci di donargli 54 milioni di dollari per potersi comprare un jet. Perché, parole sue, “se Gesù fosse fisicamente sulla Terra oggi non starebbe certo cavalcando un asino”.

“Alcune persone credono che i predicatori non dovrebbero averne – ha continuato Duplantis – ma nella mia vita ho posseduto tre diversi tipi di jet. Credo davvero che i predicatori dovrebbero cercare tutti i mezzi, in tutti i modi disponibili, per portare il vangelo in tutto il mondo”.

Nel video, il 68enne della Louisiana spiega anche quale modello vorrebbe comprare: “Stiamo pregando Dio per un Dassault Falcon 7X nuovo di zecca”. Anche qui, stando alle parole del predicatore, sarebbe stato direttamente Dio a richiedere questo tipo di Jet: “Mi ha detto: ‘Jesse, vuoi venire dove sono? Voglio che tu lo faccia con un Falcon 7X. Non ti ho chiesto di pregare per questo. Ti ho chiesto di crederci.”

E così Mr Duplantis ha chiesto ai suoi seguaci di aiutare lui e sua moglie a finanziare l’acquisto, da effettuare rigorosamente in contanti. Perché, ha continuato, “se Gesù fosse qui, sarebbe su un aereo a predicare il Vangelo in tutto il mondo”.