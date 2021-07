Kate Middleton in auto-isolamento, è entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 (foto Ansa)

Kate Middleton in auto-isolamento, è entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, dovrà osservare due settimane di auto-isolamento. Dopo essere entrata in contatto con una persona che in seguito è risultata positiva a un test sul Covid-19. Lo scrive la Bbc.

Kate Middleton in auto-isolamento, niente messa nella cattedrale di St. Paul in onore dei sanitari

La consorte del principe William stamani avrebbe dovuto presenziare a una messa alla cattedrale di St. Paul in onore del personale del servizio sanitario nazionale (Nhs) nella lotta al coronavirus.

“Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l’auto-isolamento in casa”, si legge in una nota di Kensington Palace citata dall’emittente.

La Gran Bretagna alle prese con la variante Delta che dilaga nel Paese

Con la variante Delta che dilaga tra i giovani non vaccinati e gli adulti parzialmente vaccinati, causando sintomi meno gravi e più sfumati, la Gran Bretagna dovrebbe rivedere la propria politica sui test anti-Covid, ampliando la lista dei sintomi che definiscono i casi sospetti da sottoporre a tampone molecolare e isolamento. E’ la proposta lanciata sul British Medical Journal da un gruppo di esperti guidato da Alex Crozier dello University College di Londra.

Nei mesi della pandemia, le autorità britanniche hanno raccomandato ai cittadini di isolarsi e sottoporsi al test molecolare solo in caso di febbre alta, tosse insistente, perdita o alterazione del gusto o dell’olfatto.