Xavier Bettel, premier del Lussemburgo, è in gravi condizioni di salute a causa del Covid (foto Ansa)

Xavier Bettel, premier del Lussemburgo, è in gravi condizioni di salute a causa del Covid. Bettel aveva ricevuto solamente la prima dose del vaccino AstraZeneca ed era in attesa della seconda dose. Nelle ultime ore, le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa del Covid.

Xavier Bettel, premier del Lussemburgo, in condizioni serie ma stabili a causa del Covid

Il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel rimarrà ricoverato in ospedale per altri “due-quattro giorni” a causa della persistenza dei sintomi del coronavirus. Lo ha reso noto il governo in un comunicato, parlando di condizioni “serie ma stabili”.

Bettel, 48 anni, in isolamento dal 27 giugno dopo essere stato risultato positivo al Covid-19, ieri era stato ricoverato “in via precauzionale” per difficoltà respiratorie.