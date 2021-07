Temperature da record anche in Lapponia, 34 gradi: non faceva così caldo dal dal 1844 (foto Ansa)

Temperature da record anche in Lapponia, 34 gradi: non faceva così caldo dal 1844. Se amate il clima rigido, soprattutto d’estate, non potete fuggire nemmeno in Lapponia. Infatti fa caldo anche a casa di Babbo Natale. Incredibile ma vero.

Fa caldissimo anche in Lapponia, 34 gradi…

Santa Claus si starà sciogliendo come neve al sole visto che in Lapponia la temperatura è arrivata addirittura a 34 gradi. Pensate che non accadeva dal 1844. Un evento più unico che raro.

Solitamente a luglio, la temperatura che si registra nella terra di Babbo Natale è 25-26 gradi. Un clima che è considerato caldo dai lapponi. Ma che per noi è tutto meno che estate. Invece, quest’anno, stanno soffrendo il caldo anche loro…

A Kevo, che solitamente è una delle città dove fa più freddo in Finlandia, la temperatura è arrivata appunto a 34 gradi. Il livello più alto dal 1914. Anche in questo caso, parliamo di un evento quasi irripetibile.

Sta facendo caldissimo anche in Svezia. Non come in Finlandia ma comunque si stanno registrando temperature fuori dal normale. In Svezia la stanno definendo la terza estate più calda di sempre.

Non solo la Lapponia, il caso del Canada…

Spostandoci al continente americano, dobbiamo annotare come anche in Canada stia facendo un caldo anomalo. E purtroppo si sono registrati anche diversi incendi boschivi. Ma tutto il mondo è Paese e così anche in Nuova Zelanda hanno toccato dei picchi che non veniva raggiunti dal 1909. In Italia fa caldissimo. Mercoledì toccheremo i 40-41 gradi in alcune zone d’Italia ma da noi è ordinaria amministrazione…