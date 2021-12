Sono almeno 53 i migranti morti nello schianto contro un muro del camion nel quale erano nascosti mentre stavano attraversando il Chiapas, nel sud del Messico al confine con il Guatemala. Altre 58 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave.

Quasi tutti provenivano dal Guatemala e stavano cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, sembra che l’autista del camion abbia perso il controllo per eccesso di velocità e sia poi fuggito dopo l’incidente.

I migranti tra Messico e Usa

Intanto arriva la decisione adottata di comune accordo fra Usa e Messico di rilanciare per i migranti che aspirano ad entrare in territorio statunitense il programma Stay in Mexico. “Metterà ancora una volta i richiedenti di asilo a rischio di rapimenti, estorsioni, stupri e altri abusi”. E’ quanto afferma l’organizzazione umanitaria Human Rights Watch (Hrw). Secondo cui ciò alla fine “violerà anche il loro diritto di chiedere asilo negli Usa”.

Sebbene il programma formulato da Donald Trump sia rivisto sotto l’amministrazione Biden, si legge in un comunicato, “ci sono poche ragioni per credere che le agenzie governative incaricate di applicare ‘Stay in Mexico’ saranno in grado di farlo nel rispetto dei diritti umani. Questo perché si è visto, si dice poi, che “le agenzie di controllo delle frontiere su entrambi i lati del confine sono implicate in un’ampia gamma di abusi. E continuano a operare con quasi totale impunità”.