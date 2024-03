Morto uomo che visse 70 anni in un polmone d’acciaio: colpito dalla poliomielite, diventò avvocato, scrisse un libro. Ne dà notizia il Mirror aggiungendo che Paul Alexander, noto come “l’uomo dal polmone d’acciaio” o “Polio Paul”, rimase paralizzato dopo essere stato colpito dalla poliomielite a Dallas, in Texas, quando aveva sei anni nel 1952. Poteva solo muovere la testa, collo e bocca e quasi morì prima che i medici lo mettessero in un polmone d’acciaio. La macchina lo ha tenuto in vita per settant’anni. Un aggiornamento sulla sua pagina GoFundMe di martedì ha rivelato che è morto lunedì 11 marzo. Il post recita: “Paul Alexander, ‘L’uomo dal polmone di ferro’, è morto ieri. Dopo essere sopravvissuto alla poliomielite da bambino, ha vissuto per oltre 70 anni all’interno di un polmone d’acciaio. In questo periodo Paul andò al college, divenne avvocato e autore di libri. Paul è stato un modello incredibile che continuerà a essere ricordato. Paul, ci mancherai ma sarai sempre ricordato. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi”. Comprendeva anche un messaggio di suo fratello Philip, che diceva: “Sono così grato a tutti coloro che hanno donato alla raccolta fondi di mio fratello. Gli ha permesso di vivere i suoi ultimi anni senza stress”. Inoltre pagherà il suo funerale.

La pagina ha raccolto più di 143.000 dollari che sono stati utilizzati per coprire le sue spese mediche e fornirgli un alloggio. Paul ha pubblicato la sua biografia “Tre minuti per un cane: My Life in an Iron Lung” nel 2020. È stato riconosciuto dal Guinness World Records per aver trascorso il periodo di tempo più lungo vivendo in un polmone di ferro. Paul ha dovuto affrontare una crisi quando la sua macchina ha iniziato a rompersi e ha spiegato cosa è successo in un video di YouTube di Gizmodo. Quando iniziarono i malfunzionamenti, Brady si ritrovò con poche opzioni poiché gli Iron Lungs, realizzati per la prima volta nel 1927, erano completamente fuori servizio. Il video mostrava le preoccupazioni di Brady per una macchina che, secondo lui, era estremamente “logora”, “perdeva acqua” e incapace di “produrre abbastanza pressione” per consentirgli di respirare correttamente. Fortunatamente, Brady Richards, capo del laboratorio di test ambientali, e un meccanico hobbista hanno visto la richiesta di aiuto di Paul con la sua macchina e si sono rivolti per aiutarlo. Richards è stato in grado di rinnovare la macchina in un garage dopo che quello in cui Paul viveva originariamente era caduto in quello che pensava fosse in rovina. Paul ha detto che la sua “vita sarebbe andata a rotoli” se non fosse stato per l’aiuto di Brady.

La poliomielite colpiva decine di migliaia di persone e ne uccideva migliaia ogni anno a metà del 1900. La malattia infettiva ha attaccato il sistema nervoso centrale, provocando alcune forme di paralisi in circa lo 0,5% dei casi. I funzionari sanitari dichiararono gli Stati Uniti liberi dalla poliomielite nel 1979 a seguito di una lunga campagna per vaccinare gli americani dopo che il virologo Jonas Salk inventò il vaccino nel 1953. Al culmine della poliomielite, i polmoni di ferro erano cruciali per coloro che soffrivano di paralisi intorno ai polmoni, impedendo loro di respirare.