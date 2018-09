ABUJA – Almeno 35 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite oggi, 11 settembre, in seguito all’esplosione di un’autocisterna che trasportava gas. L’esplosione è avvenuta in una stazione di servizio a Lafia, vicino alla capitale nigeriana di Abuja.

La notizia dell’esplosione è stata data dall’agenzia nigeriana di gestione delle emergenze (SEMA). Usman Ahmed, direttore di SEMA, ha detto “che la maggior parte delle persone che sono morte si sono precipitate sul posto per vedere che cosa stava succedendo”. Le immagini delle TV locali hanno mostrato i vigili del fuoco che cercavano di spegnere il fuoco.

Un abitante di Lafia ha dichiarato durante un servizio che i residenti si erano mobilitati senza successo contro l’installazione di questa attività in una zona residenziale.

A gas station just blew up in Lafia Nasarawa there are fatalities in numbers pic.twitter.com/qBuDI2Hlq3

— #FlowerBoy (@Fauxhemian_) 10 settembre 2018