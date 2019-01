ROMA – Meglio essere atei che andare in chiesa tutti i giorni e odiare gli altri: sarà ricordato il primo appuntamento del 2019 di Papa Francesco con i suoi fedeli.

“Quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa, stanno tutta la giornata lì, vanno tutti i giorni, e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Questo è uno scandalo! Vivono come atei”. ha dichiarato il Papa nell’udienza generale, sottolineando che “se vai in Chiesa devi vivere come figlio e dare buona testimonianza, non una controtestimonianza”.

Francesco, riprendendo le catechesi sulla più celebre preghiera cristiana, ha spiegato “come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del ‘Padre nostro’. Lo fa prendendo le distanze da due gruppi del suo tempo. Anzitutto gli ipocriti”.

“C’è gente che è capace di tessere preghiere atee, senza Dio: lo fanno per essere ammirati dagli uomini”, ha detto il Pontefice. L’altra categoria da cui Gesù prende le distanze è quella dei pagani, invitando a “non sprecare parole”. “I pagani – ha spiegato Francesco – pensano che parlando parlando si prega, e anch’io penso a tanti cristiani che pensano che pregare sia parlare a Dio, scusatemi, come un pappagallo. No, pregare si fa dal cuore, da dentro”.