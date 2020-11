La principessa Haya e quei milioni pagati per comprare il silenzio del suo amante (foto ANSA)

Nuovi dettagli della storia clandestina tra la principessa Haya Bint Al Hussein e la sua guardia del corpo britannica, il 37enne Russell Flowers.

La principessa Haya Bint Al Hussein, figlia del re Hussein di Giordania, avrebbe pagato 1,2 milioni di sterline al suo amante per tacere sulla loro relazione. La notizia pubblicata in esclusiva dal tabloid inglese Telegraph. Secondo i cronisti del quotidiano l’uomo, Russel Flowers, guardia del corpo della principessa, sarebbe stato sedotto dalla donna.

La principessa è stata la sesta moglie del sovrano degli Emirati Arabi Uniti, il 71enne sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Quei regali di lusso all’amante

Secondo le indiscrezioni, la cifra milionaria elargita dalla principessa araba al suo amante consisterebbe, specificamente, in particolari regali di lusso, tra cui spiccherebbero un orologio da 12mila sterline, sigari di marche rinomate e un fucile Purdy da 50mila sterline.

Il Daily Mail ricorda che alla notizia della relazione tra la principessa e la guardia del corpo, la moglie di Flowers abbia messo fine al loro matrimonio. La principessa Haya e lo sceicco si sono invece separati nel 2019 dopo la fuga dagli Emirati della donna. Haya Bint Al Hussein con le figlie infatti volò prima in Germania e poi in Inghilterra. La relazione clandestina tra Haya e Russel Flowers è però venuta allo scoperto durante l’udienza dell’Alta Corte di Londra dove la principessa si era appellata per ottenere la custodia dei figli. (fonte TELEGRAPH)