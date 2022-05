Russia, alla parata del 9 maggio ci sarà anche l’aereo per la guerra nucleare

Vladimir Putin, in occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazismo il 9 maggio, invierà un messaggio da “giorno del giudizio” all’Occidente. Lo scrive la Reuters sul proprio sito. Alla parata sulla Piazza Rossa i caccia supersonici e i bombardieri strategici Tu-160 effettueranno un sorvolo sulla Cattedrale di San Basilio. E per la prima volta dal 2010, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo, sarà schierato l’aereo Il-80 ‘Doomsday’, che trasporterebbe i vertici russi in caso di guerra nucleare, diventando il centro di comando di Putin.

Il deputato russo Turchak: “La Russia resterà per sempre nel sud dell’Ucraina”

La Russia resterà “per sempre” nel sud dell’Ucraina. Lo ha affermato il deputato russo, Andrei Turchak, durante una visita a Kherson, la città nel sud dell’Ucraina sotto controllo russo da marzo.

“Rivolgendomi agli abitanti della regione di Kherson, vorrei dire ancora una volta che la Russia è qui per sempre. Non deve esserci alcun dubbio”, ha affermato Turchak, segretario generale di Russia Unita, il partito che sostiene il presidente Vladimir Putin.

La situazione a Mairupol

“Mariupol è il nostro dolore continuo. Dentro l’acciaieria Azovstal ci sono ancora 500 civili e circa 600 soldati feriti. Qui non si parla più nemmeno di acqua, cibo, luce, medicine: ormai da due mesi ci vivono persone senza alcuna condizione che assomigli alla vita”. Lo ha spiegato all’agenzia Ansa Lyudmila Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino. “Migliaia di cittadini sono stati portati nei campi di filtrazione” e “molti di loro saranno travestiti con uniformi rubate dai russi all’esercito ucraino per usarli come prigionieri di guerra alla parata del 9 maggio che Putin intende tenere a Mariupol”, ha poi ribadito.