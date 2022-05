Cuba, esplosione in Hotel a 5 stelle a L’Avana: almeno 22 vittime, fuga di gas all’origine VIDEO

Cuba, esplosione in Hotel a 5 stelle a L’Avana: almeno 22 vittime, fuga di gas all’origine

Una potente esplosione ha distrutto parte di un hotel in riparazione nel centro dell’Avana (Cuba) provocando almeno 22 vittime. Poco dopo le 11 di venerdì 6 maggio, una nuvola di polvere e fumo si è alzata dall’hotel Saratoga (5 stelle e 96 camere), nel centro vecchio della città, dopo che l’esplosione ha sventrato parti della facciata. La causa dell’esplosione potrebbe essere una fuga di gas, anche se al momento non è stata confermata dalle autorità. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare di raggiungere varie persone che sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Esplosione in hotel a Cuba, possibile fuga di gas

In un comunicato della compagnia del gas cubana, si indica che l’autocisterna di gas liquefatto che è all’origine della tragedia, “offriva un servizio regolare con personale esperto al momento dell’incidente”. “L’indagine – si precisa – sarà condotta da un team multidisciplinare” e che “a prima vista non è evidente che si sia verificato un guasto tecnico nel camion”. L’autocisterna rimossa ieri ha, secondo un video trasmesso da un canale televisivo, la cabina schiacciata e mostra segni di gravi lesioni.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, arrivato sul posto circa un’ora dopo, accompagnato dal primo ministro Manuel Marrero, ha escluso che l’esplosione si stata causata da una bomba. Allo stesso tempo, il suo ufficio, in una nota su Twitter ha affermato che “i primi risultati indicano che è stata causata da una fuga di gas”. Tutta la zona è stata rapidamente isolata dalla polizia, mentre i soccorritori hanno subito iniziato a cercare tra le macerie possibili sopravvissuti o vittime. Proprio accanto all’hotel c’è peraltro una scuola, ma fortunatamente tutti i bambini sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito.

Hotel Saratoga a L’Avana distrutto da esplosione

La costruzione dell’Hotel Saratoga, in stile neoclassico, risale alla seconda metà dell’800, ma grazie a successivi ampliamenti e abbellimenti l’edificio è poi divenuto celebre circa mezzo secolo dopo, quando le guide turistiche lo segnalavano come uno dei migliori hotel della capitale cubana. Una fama che ha mantenuto fino agli anni ’60, quando dopo la rivoluzione è iniziato il suo declino.

Dopo una serie di costosi restauri realizzati da una azienda britannica era però stato riaperto nel 2005, con 96 lussuose camere, tre bar, due ristoranti, una piscina, un centro affari e altri servizi. Da allora, numerose personalità del mondo della politica, degli affari e dello spettacolo vi hanno soggiornato. Anche parte della delegazione del presidente americano Barack Obama in occasione della sua visita a Cuba nel 2016. A causa della pandemia di covid, due anni fa era stato chiuso, e la riapertura era stata fissata per il 10 maggio.