Sultano di Dubai (nella foto Ansa) dovrà pagare 634 milioni di euro alla principessa Haya per il divorzio

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72 anni, ricchissimo sultano di Dubai, ha ricevuto una batosta da primato dalla principessa Haya. Alla sua ex moglie, sorella del re di Giordania, con cui è in corso una causa per divorzio docrà pagare una cifra mostruosa.

Un giudice di Londra ha infatti quantificato in 550 milioni di sterline, circa 635 milioni di euro, la somma che lo sceicco dovrà versare ad Haya. Somma che servirebbe per il mantenimento dei due figli minori avuti da lei.

Nel 2019, la consorte era fuggita rocambolescamente con i bambini dagli Emirati Arabi Uniti a Londra. A partire da quella data la donna vive blindata in una lussuosa residenza. La fuga era dovuta al fatto che si diceva “terrorizzata” dal marito.

Il sultano del Dubai, nel Regno Unito era stato denunciato anche per il trattamento inflitto a una figlia maggiore che sarebbe di fatto tenuta prigioniera a Dubai.

Il precedente

Il precedente divorzio record sanzionato da un tribunale britannico aveva riguardato un oligarca russo, costretto a pagare nel 2016 alla ex consorte Tatiana Akhmedova circa 450 milioni di sterline.