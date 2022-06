Terremoto in Cina, in Sichuan: scossa di magnitudo 6.1 vicino a Lushan. Ci sono vittime e feriti (Foto Ansa)

Terremoto in Cina, nella provincia sudoccidentale del Sichuan, oggi, mercoledì 1 giugno: una scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata ad una profondità stimata di 17 chilometri, con epicentro nella borgata di Lushan, un’area rurale abitata.

Un primo bilancio parla di un morto e sei feriti.

Terremoto in Cina, in Sichuan: scossa di magnitudo 6.1

Secondo i commenti pubblicati sul social network cinese Weibo, la scossa è stata avvertita in diverse città della provincia, tra cui il capoluogo regionale Chengdu, a circa 100 chilometri a est.

Terremoto in Sichuan, in Cina: scossa seguita da altre scosse di assestamento

La scossa principale di magnitudo 6.1 (5.9 secondo l’istituto di geofisica statunitense Usgs) è stata seguita da una scossa di assestamento di almeno 4.5, che è stata quella ha provocato almeno una vittima, secondo l’emittente Cctv.

Sul posto sono state mobilitate centinaia di persone in squadre di soccorso e squadre mediche per curare i feriti.

I primi accertamenti parlano di diversi edifici danneggiati, ma per il momento non si registrano crolli consistenti.

La zona sismica del Sichuan: gli ultimi terremoti

La provincia montagnosa del Sichuan, come la vicina Yunnan, sono zone sismiche. In quest’ultima in gennaio un sisma ha ucciso 20 persone, mentre lo scorso settembre tre persone morirono nella stessa provincia, dove però furono danneggiate migliaia di abitazioni.

Un terremoto di magnitudo 8.0 nel 2008 nella contea di Wenchuan, nel Sichuan, uccise migliaia di persone, fra cui moltissimi bambini, vittime del crollo di scuole non costruite a norma.