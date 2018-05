DALLAS – Sparatoria in una scuola superiore del Texas, a Santa Fe. Nella mattina di venerdì 18 maggio un uomo ha iniziato a sparare contro diversi studenti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Subito è scattata la procedura di lockdown, la procedura di isolamento per mettere al sicuro gli ospiti di un edificio da una sparatoria.

La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di chilometri a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l’assalitore e ci sarebbero dei feriti.

Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un’esercitazione anti sparatoria: lo ha raccontato in un contatto telefonico con la Cnn Angelica Martinez, una studentessa della scuola superiore di Santa Fe ora in lockdown. “La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi è scattata l’esercitazione anti sparatoria, ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi”, ha detto la ragazza, che ora si trova al sicuro.