Ucraina, bombe alla termite lanciate dai russi: cosa sono, gli effetti e perché sono vietate

La Russia ha lanciato sull’Ucraina delle bombe alla termite attraverso il lanciarazzi Grad utilizzando missili incendiari 9M22S. Alcune foto pubblicate dal SUN mostrano il cielo notturno illuminato da una pioggia di bombe alla termite, una miscela chimica killer. Un video condiviso in Ucraina da giornalisti credibili, sembra sia stato filmato nel Donbass da un soldato dell’unità della Guardia Nazionale.

Russia usa bombe alla termite in Ucraina, la denuncia

Il giornalista Euan MacDonald ha condiviso il filmato e nella didascalia ha commentato: “Le truppe ucraine stanno affrontando alcune delle armi più barbare mai realizzate. Non ci sono scuse per non fornire loro velocemente delle armi con cui combattere.”

Un’altra giornalista, Illia Ponomarenko, ha twittato: “La Russia ha lanciato bombe alla termite. Immaginate cosa significa trovarsi sotto. La termite, una miscela pirotecnica costituita da un metallo in polvere, viene utilizzata nella fabbricazione di bombe incendiarie. Ha temperature superiori a 2.400°C, per cui è in grado di bruciare acciaio e cemento. I suoi effetti sono devastanti, in grado di “consumare” il corpo umano in pochi attimi.

Human Rights Watch in precedenza ha avvertito che la bomba può causare ustioni estremamente dolorose e comportare a problemi respiratori. Sono state utilizzate dagli alleati e dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, incluso il bombardamento di Dresda nel febbraio 1945.

Cosa sono le bombe alla termite e perché sono vietate

L’uso della termite come arma incendiaria è oggi considerato un crimine di guerra. La temibile arma è vietata dalla Convenzione di Ginevra del 1980. All’inizio di maggio la Russia è stata accusata di aver usato bombe al fosforo nel tentativo di prendere il controllo dell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

Il drammatico filmato mostrava un missile russo che esplodeva a mezz’aria sopra l’impianto, con esplosivi in fiamme che cadevano verso il basso. Il fosforo bianco è una sostanza in grado di provocare ustioni gravissime: a contatto con l’ossigeno si incendia, producendo un’enorme ondata di calore. Gli effetti sulla pelle sono terribili: il tessuto brucia in pochi attimi, consumando la carne fino alle ossa. La Russia è stata accusata di aver usato delle bombe al fosforo bianco anche nelle città di Kramatorsk.