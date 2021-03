Stati Uniti hanno prove segrete di infranto la barriera del suono senza emettere un “boom sonico” e compiuto delle manovre impossibili da imitare con le tecnologie umane conosciute. Glihanno prove segrete di UFO che hannosenza emettere un “boom sonico” e compiuto delleda imitare con le

E’ quanto ha rivelato John Ratcliffe, ex direttore della National Intelligence USA sotto l’amministrazione Trump.

UFO infrange la barriera del suono, Ratcliffe a Fox News: “Molti episodi non hanno una spiegazione facile…”

Ratcliffe ha detto a Fox News che molti degli episodi non hanno a tutt’oggi una facile spiegazione.

“Ci sono molti più avvistamenti di quelli resi pubblici. Alcuni sono stati declassificati”.

“E quando si parla di avvistamenti, si intendono oggetti visti da piloti della Marina o dell’Air Force, o ripresi da immagini satellitari. Si impegnano in azioni a cui, francamente, è difficile dare una spiegazione.

“Movimenti difficili da replicare, per i quali non abbiamo la tecnologia oppure infrangere la barriera del suono senza emettere un boom sonico”.

Alla conduttrice Maria Bartoromo, Ratcliffe ha spiegato che gli avvistamenti di “fenomeni aerei non identificati” sono stati osservati in tutto il mondo.

“Parlando di avvistamenti, aggiungo che non si tratta solo di un pilota di un satellite o di una serie di informazioni. Abbiamo più sensori che li rilevano e alcuni di questi sono inspiegabili”.

A dicembre scorso al governo USA è stato concesso un termine di 180 giorni – scadrà il 1 giugno – per rivelare nuove scoperte o minacce rappresentate da fenomeni aerei non identificati, per capire se si tratti di paesi avversari o di invasione degli extraterrestri.

Nel frattempo, il Dipartimento della Difesa ha annunciato per il 4 agosto la creazione di una Task Force sui fenomeni aerei non identificati.

UFO infrange la barriera del suono, la decisione del nuovo direttore dell’intelligence nazionale

Avril Haines, nuovo direttore dell’intelligence nazionale, esaminerà in particolare tre video della Marina USA – nome in codice “FLIR1”, “Gimbal” e “GoFast” – rilasciati l’anno scorso da Freedom of Information Act.

Nelle immagini del 2004 e del 2015, si vedono tre UFO che si spostano a velocità incredibili ed eseguono manovre aeree apparentemente impossibili.

