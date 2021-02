Wuhan, Oms nel laboratorio del molto presunto complotto. Nell’epicentro del primo focolaio mondiale del coronavirus, gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono nel pieno dell’ispezione.

“Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del coronavirus è animale”. Lo ha detto il capo della missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek.

Wuhan, Oms: “Origine coronavirus è animale”

Origine animale: è un dato importante. Una valutazione non neutrale perché conferma che di manipolazioni genetiche non si deve più parlare. Il genoma di quel virus (il “chinese virus” di Trump) non può essere artificialmente assemblato, né in Cina né in nessun altro laboratorio nel mondo.

Un “work in progress”. Così il capo degli ispettori definisce il lavoro che lo aspetta. Si parte da una base sicura: i pipistrelli, originari non di Wuhan ma all’origine della trasmissione.

Manca, e deve essere appurato, l’anello di congiunzione, l’animale vettore verso l’uomo del contagio (il protagonista non umano dello spill-over, il salto di specie). Il famigerato pangolino potrebbe essere innocente, o solo uno dei complici”.

“Intensificare la ricerca sui surgelati”

Piuttosto bisognerà intensificare la ricerca sui surgelati: si sa che il virus riesce a sopravvivere, non è certo se quei prodotto possano aver rappresentato un fattore nella trasmissione all’uomo.

“Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di coronavirus non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare”, ha detto ancora il ricercatore.

“I dati puntano verso i pipistrelli, ma è improbabile che questi animali si trovassero a Wuhan”, ha detto ancora il capo della missione dell’Oms.

“Non è ancora possibile individuare l’intermediario animale per il Covid”, ha detto il ricercatore durante la conferenza stampa.

“La ricerca sull’origine del coronavirus è ancora un ‘work in progress'”.

“Sappiamo che il virus può sopravvivere nei cibi surgelati, ma non sappiamo ancora se da questi si può trasmettere all’uomo. Su questo servono più ricerche”.

Lo ha detto il capo della missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa. “L’ipotesi che il Covid attraverso il commercio di prodotti surgelati è possibile ma molto lavoro deve essere ancora fatto in questo ambito”, ha aggiunto.