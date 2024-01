Yemen: arrivano le sanzioni anti Houthi anche dalla Gran Bretagna

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver sanzionato quattro alti funzionari Houthi per il loro ruolo nel sostenere o dirigere attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso. Dopo gli Stati Uniti anche la Gran Bretagna ha dichiarato di aver sanzionato quattro alti funzionari Houthi per il loro ruolo nel sostenere o dirigere attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso.

Gli attacchi Houthi hanno interrotto il trasporto marittimo globale e alimentato i timori di un’inflazione globale. Hanno anche accentuato la preoccupazione che le conseguenze della guerra tra Israele e Hamas possano destabilizzare il Medio Oriente. Le persone sanzionate sono il ministro della Difesa Houthi, Mohamed Nasser Al-Atifi, il comandante delle forze navali Houthi, Muhammad Fadl Abd Al-Nabi, il capo delle forze di difesa costiera, Muhammad Ali Al-Qadiri, e Muhammed Ahmad Al-Talibi, che i due governi hanno descritto come il direttore delle forze Houthi degli appalti.

“I persistenti attacchi terroristici degli Houthi contro le navi mercantili e i loro equipaggi civili… minacciano di interrompere le catene di approvvigionamento internazionali e la libertà di navigazione, che è fondamentale per la sicurezza, la stabilità e la prosperità globale”, ha affermato il sottosegretario al Tesoro americano per il terrorismo, Brian Nelson, ha detto in una nota.

“L’azione congiunta di oggi con il Regno Unito dimostra la nostra azione collettiva per fare leva su tutte le autorità per fermare questi attacchi”. La Gran Bretagna ha affermato che i quattro uomini sono stati coinvolti in atti che “minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen”.

L’azione degli Stati Uniti congela tutti i beni con sede negli Stati Uniti delle persone prese di mira e in generale impedisce agli americani di trattare con loro. Lunedì, le forze statunitensi e britanniche hanno effettuato una nuova serie di attacchi nello Yemen, prendendo di mira un sito di stoccaggio sotterraneo degli Houthi e le capacità missilistiche e di sorveglianza utilizzate dal gruppo allineato con l’Iran contro le navi del Mar Rosso.