Era stato accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Ora un 26enne del Mali è stato condannato con rito abbreviato dal gup di Lodi a 12 anni di carcere e all’espulsione a pena espiata. L’uomo, che ha una moglie e due figli e che all’epoca dei fatti lavorava in cucina in una struttura di accoglienza per migranti, aveva chiesto scusa versando un risarcimento alla vittima, che non si è costituita parte civile.

La violenza in stazione

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 26enne avrebbe violentato la ragazza intorno alle 23 di sabato 30 agosto 2025, mentre la giovane stava raggiungendo a piedi la stazione ferroviaria locale per prendere l’ultimo treno della giornata. Dopo la condanna, la difesa non ha escluso la possibilità di fare ricorso in appello. La Procura lodigiana aveva chiesto 11 anni.