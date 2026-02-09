Vittima presunta della solitudine – come si dice frettolosamente in questi casi – un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa, circondato solo dai suoi due cani, suoi inseparabili amici.

A Cerreta, frazione di Omignano, in Cilento

Abitava nella frazione Cerreta di Omignano, in provincia di Salerno, un borgo medievale alle pendici del Monte Stella. Antico Cilento viene chiamata la zona.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti, preoccupati dal fatto che da almeno un paio di giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione passando da una finestra per consentire l’accesso ai soccorritori. All’interno, l’uomo è stato trovato privo di vita.

I sanitari della ‘Misericordia’ di Vallo della Lucania, giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dai primi accertamenti, la morte risalirebbe ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale, probabilmente causata da un malore.