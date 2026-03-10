La polizia stradale di Sassari, durante un servizio di vigilanza e controllo della velocità effettuato con apparecchiatura Telelaser, ha rilevato il passaggio di un’autovettura che sfrecciava a 211 km/h sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero. Dopo essere stato immortalato dal Telelaser, l’uomo alla guida non si è fermato all’alt degli agenti, allontanandosi dal posto di controllo a grande velocità.

A 211 km/h senza assicurazione

La pattuglia ha quindi inseguito il veicolo, riuscendo a raggiungerlo e fermarlo pochi chilometri più avanti, dove il conducente è stato bloccato e sottoposto a controllo. Dai primi accertamenti è emerso che l’auto risultava priva del certificato di assicurazione. Al conducente sono state quindi contestate le violazioni previste dal Codice della strada per l’eccesso di velocità di oltre 60 km/h rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. Gli è stata inoltre sospesa la patente di guida, con la decurtazione dei punti. La sua auto, invece, è stata messa sotto sequestro amministrativo.