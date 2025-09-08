Un’automobilista italiana di 22 anni è stata denunciata dalla Polizia del Canton Ticino per aver oltrepassato i limiti di velocità sull’autostrada A2 all’altezza di Balerna, nel distretto di Mendrisio. Guidava a 225 chilometri all’ora in un tratto dove il limite è 100.

Sull’autostrada A2 all’altezza di Balerna

La “grave infrazione” alla legge federale sulla circolazione stradale è avvenuta la sera del 29 giugno scorso, poi la giovane, residente in provincia di Milano, ha lasciato la Svizzera e dopo una serie di accertamenti gli agenti sono riusciti a identificarla e rintracciarla.

Nei giorni scorsi la Polizia cantonale ha denunciato per lo stesso motivo un’altra automobilista italiana, scoperta lungo la via Cantonale a Cresciano, una frazione di Riviera, mentre viaggiava a 104 chilometri all’ora quando il limite è 50.

La donna, una 47enne della provincia di Vercelli, ha cercato di sottrarsi al controllo ed è stata bloccata ad alcuni chilometri di distanza, a Biasca. Per le due automobiliste – denunciate perché ritenute “pirati della strada” – è scattato il divieto di circolazione su strade e autostrade svizzere.