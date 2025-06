Lo hanno messo in un trasportino e abbandonato accanto a un bidone dell’immondizia in una piazzola dell’autostrada, senza cibo né acqua. Per il piccolo cucciolo di gatto, lasciato in un punto così isolato e pericoloso, le possibilità di sopravvivere erano poche. E così è stato. Certamente spaventato si è gettato in strada, finendo in una galleria dell’autostrada A27, vicino al casello di Vittorio Sud. Lì lo scorso sabato sera è stato trovato senza vita.

Come riporta il Gazzettino, a fare l’amara scoperta è stata una volontaria dell’associazione The Cat Women, attiva da anni nel recupero di animali abbandonati e in difficoltà. Poco più avanti al punto in cui ha perso la vita il micio, dietro un bidone dei rifiuti, nascosto ma non troppo, c’era il trasportino in cui era stato chiuso prima di essere abbandonato. L’associazione ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti.