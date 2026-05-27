Una studentessa di 21 anni è stata denunciata dalla Polizia postale per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. La ragazza, infatti, avrebbe tentato di ottenere in anticipo le domande dei test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Il consorzio interuniversitario Cineca, che gestisce anche le procedure informatiche relative ai test di ammissione ai corsi universitari di Medicina, ha presentato la denuncia che ha avviato le successive indagini da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Centro operativo, la 21enne, tramite una campagna di phishing ai danni di Cineca, avrebbe predisposto false mail per impersonare figure istituzionali, con l’obiettivo di ottenere in anticipo le prove di accesso ai corsi di Medicina. Gli accertamenti hanno poi permesso di risalire alla presunta autrice, una studentessa fuori sede domiciliata a Roma e attualmente iscritta a una facoltà diversa da Medicina. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato i dispositivi informatici e acquisito documentazione ritenuta utile alle indagini.