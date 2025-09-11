Un’aggressione avvenuta nella notte del 4 settembre a Empoli ha portato all’arresto di una donna italiana di 47 anni, accusata di tentato omicidio nei confronti del compagno convivente, un 53enne. I carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino sono intervenuti dopo una chiamata al 112, trovando l’uomo con profonde ferite da difesa agli avambracci, causate da un coltello da cucina con lama di circa 30 centimetri.

Secondo i primi riscontri investigativi, alla base del gesto vi sarebbe un forte movente legato alla gelosia. Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti in famiglia né altri episodi di violenza segnalati in passato. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli, dove ha ricevuto cure immediate: le ferite sono state suturate e, pur restando gravi, non mettono in pericolo la sua vita. La donna è stata arrestata in flagranza di reato e condotta inizialmente in caserma. Su disposizione della Procura di Firenze è stata poi trasferita al carcere di Sollicciano. Nei giorni successivi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere e confermando l’impianto accusatorio formulato dagli inquirenti. L’arma dell’aggressione, il coltello da cucina, è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.