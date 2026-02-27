All’Ufficio Tributi del Comune di Acerra, in provincia di Napoli, è scoppiato il caos dopo che un cliente ha litigato pesantemente con un dipendente allo sportello. Secondo quanto ricostruito, il dipendente sarebbe stato colpito con una testata sul volto dopo una discussione sulle modalità di trasmissione di una cartella esattoriale. A sferrare il colpo sarebbe stato un uomo di 62 anni, che si è subito allontanato dopo l’aggressione.

Dipendente in ospedale

Il dipendente, invece, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato medicato per la ferita riportata al viso e poi dimesso con una prognosi di tre giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale, giunti sul posto dopo la segnalazione di un’aggressione. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare tutte le responsabilità.