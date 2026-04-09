L’attore e scrittore irlandese Michael Patrick, noto anche per la sua partecipazione nella sesta stagione de Il Trono di Spade, si è spento all’età di soli 35 anni al Northern Ireland Hospice di Belfast, dove era ricoverato da alcuni giorni. Patrick dal 2023 combatteva una dura battaglia contro la malattia incurabile del motoneurone, una patologia rara che colpisce il sistema nervoso compromettendo i movimenti e riducendo significativamente l’aspettativa di vita. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la moglie Naomi Sheehan, che ha voluto salutare Michael con un messaggio pubblico: “Le parole non possono descrivere quanto siamo distrutti. Mick è andato via serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici”.

Tra televisione e teatro

Lo scorso febbraio Patrick aveva rivelato sui social che i medici gli avevano prospettato un solo anno di vita. Eppure, l’attore non aveva mai perso la speranza: “Ho ancora molto per cui vivere e molti progetti pianificati”, aveva scritto nel suo ultimo post su Instagram. Patrick, oltre a lavorare in diverse produzione televisive, tra cui Blue Lights e la serie My Left Nut, di cui è stato co-autore, si è distinto soprattutto nel campo teatrale: lo scorso anno si era esibito in sedia a rotelle al Lyric Theatre di Belfast portando in scena una memorabile interpretazione di Riccardo III, premiata con il Judges’ Award ai The Stage Awards, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del teatro nel Regno Unito.