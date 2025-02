Un aereo stipato di passeggeri è stato costretto a un atterraggio di emergenza quando diverse persone e membri dell’equipaggio si sono sentiti male all’improvviso a causa dei fumi tossici.

Circa un’ora dopo il decollo del volo British Airways da Dubai, il capitano ha deciso di tornare all’aeroporto a causa del problema. Una volta a terra, i servizi di emergenza, tra cui paramedici e vigili del fuoco, stavano aspettando il volo 0108, ha riferito il Sun.

Aereo dietro front

Un passeggero ha detto alla pubblicazione: “Era chiaro che c’era poca preparazione per un simile evento”. BA ha dichiarato al Mirror: “L’aereo è tornato all’aeroporto internazionale di Dubai a causa di un piccolo problema tecnico”.

Il Sun ha capito che i cinque membri dell’equipaggio avevano bisogno di cure mediche continue.

BA ha definito l’incidente “un piccolo problema tecnico”.

“La stragrande maggioranza dei clienti è stata riprenotata su voli alternativi in ​​giornata per arrivare a destinazione il prima possibile”.

C’è un precedente

Il mese scorso, aggiunge il Mirror, un vacanziere ha dichiarato di voler intraprendere un’azione legale contro BA dopo essere stato “inzuppato da una perdita” per ore su un volo da Londra a Dubai. John Nica, 40 anni, sostiene che il personale lo ha lasciato con “acqua arrugginita” che gocciolava “direttamente sulla sua testa” da un’unità di aria condizionata che perdeva per le ultime due ore del suo volo di otto ore da Londra a Dubai il 16 dicembre.

Nica stava volando verso la città negli Emirati Arabi Uniti per festeggiare il suo 40° compleanno sotto il sole quando si è verificata l’esperienza “assolutamente orribile” che ha “rovinato l’inizio del suo viaggio”. John, di Sheffield, South Yorkshire, afferma di essere stato lasciato ad aspettare per 40 minuti che un membro del personale a bordo dell’aereo si avvicinasse al suo posto dopo che aveva premuto il pulsante di assistenza per informarli della perdita.

Il filmato sembra mostrare del liquido che gocciola dai pannelli del soffitto che sono macchiati di marrone a causa dei danni causati dall’acqua sulla testa del passeggero. Il responsabile dell’account afferma che l’equipaggio di cabina gli ha poi detto che non erano in grado di spostarlo in un altro posto perché il volo era pieno, lasciandolo seduto sotto la perdita per il resto del volo.

British Airways si è scusata e ha detto di aver contattato il cliente per “mettere le cose a posto”, anche se John rimane insoddisfatto e promette di portare avanti il ​​suo reclamo. John afferma di aver rifiutato l’offerta della compagnia aerea di un buono da £ 150 e ora ha segnalato il suo caso alla Civil Aviation Authority del Regno Unito e ha intenzione di portarli al tribunale per le controversie di modesta entità se non avrà successo con la CAA.

John Nica ha detto: “Circa due ore prima dell’atterraggio stavo per addormentarmi e ho sentito qualcosa di bagnato sulla fronte. Ho pensato che forse era solo il freddo perché faceva molto freddo sull’aereo, ma quando mi sono toccato la fronte ho visto dell’acqua e ho pensato ‘OK, da dove viene quest’acqua?'”