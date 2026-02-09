Ha aggredito la sua ex ed ha staccato un orecchio a morsi al nuovo compagno della donna. È accaduto a Tivoli vicino Roma: l’uomo, un italiano di 37 anni, è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di stalking, violenze, lesioni e minacce di morte.

L’uomo, dopo la fine della relazione, ha cominciato a perseguitare la ex. L’epilogo è stato tragico: le vittime sarebbero state colpite con pugni e un bastone. La donna ha riportato un trauma cranico, il compagno la frattura delle ossa nasali e la parziale amputazione del padiglione auricolare.

Dopo l’arrresto del 37enne, la donna ha raccontato agli inquirenti di aver subito maltrattamenti anche durante la loro relazione durata 5 anni. La donna ha però spiegato di non aver avuto mai il coraggio di denunciare il suo ex.