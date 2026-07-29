Cinque persone – tra cui un agente della Polizia militare – sono morte al termine di un inseguimento seguito da una sparatoria sull’Avenida Brasil, una delle principali arterie urbane di Rio de Janeiro.

Alt violato, fuga e inseguimento

Nello scontro sono rimasti uccisi quattro presunti criminali. Due agenti del Battaglione di pattugliamento delle vie di grande comunicazione avevano tentato di fermare due auto con a bordo un commando di uomini armati provenienti dalla favela di Vila Kennedy e diretti verso il quartiere Penha, teatro di dispute territoriali tra differenti organizzazioni criminali.

I conducenti hanno ignorato l’alt intimato dagli agenti, aprendo il fuoco e dando inizio a un inseguimento. I presunti banditi in uno dei veicoli usato sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L’altra auto è stata inseguita per alcuni chilometri.

Nell’auto dei banditi sei fucili d’assalto, tre pistole, una granata…

La caccia ai sospetti si è conclusa nel quartiere di Ramos, dove, secondo la polizia, l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una barriera. Ne è seguito un intenso conflitto a fuoco, in cui sono morti quattro sospetti.

Due poliziotti sono rimasti feriti. Uno è deceduto poco dopo il ricovero, mentre l’altro è tuttora ricoverato. Altre tre persone sono rimaste ferite. Al termine dell’operazione la Polizia ha sequestrato nell’auto dei banditi sei fucili d’assalto, tre pistole, una granata e diversi giubbotti antiproiettile. Durante la sparatoria, il traffico sull’Avenida Brasil è stato parzialmente bloccato e alcuni automobilisti sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato.