L’accusa della Bbc: “Bimbi italiani in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane”. Il caso del giovane che pesa 170 kg
La dieta mediterranea per gli italiani sarebbe solo un vecchio ricordo. Questo lo scenario che vuole evidenziare una ricerca della Bbc, secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro Paese è in continua crescita. L’analisi, basata su diverse interviste, si sofferma sui motivi per cui i bambini italiani non sarebbero in forma e in salute per la loro età. Secondo il dottor Valter Longo, direttore del Longevity Institute presso l’Università della California del Sud, “la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente”. Quindi riassume la moderna dieta italiana con quelle che chiama le “cinque P”: pizza, pasta, patate, proteine e pane.
Il focus si concentra al sud Italia, dove in alcune zone della Campania oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso. La città di Ponticelli, alla periferia di Napoli, sarebbe una delle capitali mondiali dell’obesità infantile. “Si tratta di un dato allarmante in un Paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea. Eppure, oggi, i bambini italiani sono tra i più sovrappeso d’Europa, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità”, si legge nella ricerca che cita il caso di Salvatore che a 17 anni pesa 170 chili e non riesce a camminare. Secondo il reportage, il suo peso renderebbe troppo rischioso l’intervento chirurgico di riduzione dello stomaco e per questo gli è stato prescritto un farmaco per favorire la perdita di peso preliminare. L’Italia che ha ispirato gli studi relativi ai benefici della dieta mediterranea sarebbe ormai sfumata a vantaggio di abitudini alimentari ben meno salutari.