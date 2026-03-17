Reggerà la scusa della sigaretta all’aperto e la passeggiata del cane per un uomo agli arresti domiciliari e sorpreso fuori casa? Difficile, anche perché il 50enne di Foggia ma residente nelle Marche, a Montemarciano, è stato pizzicato ben 120 volte, come documentano le videocamere in paese piazzate proprio di fronte alla sua abitazione.

A Montemarciano, Marche

120 volte i pochi mesi, precisamente tra ottobre 2017 e maggio 2018. Relegato ai domiciliari per il coinvolgimento in un giro di droga, il presunto spacciatore (formalmente ancora solo indagato) deve affrontare ora la pesante accusa di evasione per la violazione delle misure cautelari cui era sottoposto.

A sua giustificazione, i legali adducono appunto il fatto di poter fumare una sigaretta all’aria aperta, far uscire il cane, aiutare i familiari in mansioni come posteggiare l’auto o il furgone.