Al funerale di James Lee Williams, il 27 gennaio 2025 nel Galles del Nord, hanno assistito molti personaggi della tv britannica.

James Lee Williams, conosciuta anche come la drag queen The Vivienne, è scomparsa nel weekend all’età di 32 anni. È stata la prima vincitrice in assoluto di RuPaul’s Drag Race UK e ha anche gareggiato nella stagione 7 di RuPaul’s Drag Race All Stars.

Da notare che i giornali inglesi che ne hanno scritto si sono riferiti al trans con i pronomi plurali “them” e “their”, essi e loro.

Si ritiene che la star di Drag Race, che aveva solo 32 anni al momento della sua morte, fosse morta un giorno o due prima che il suo corpo venisse trovato. Sebbene non sia stata ancora fornita una causa del decesso, la polizia ha confermato di non aver trovato “circostanze sospette”.

Vivienne era una drag queen molto nota che ha guadagnato fama dopo aver vinto la prima stagione di RuPaul’s Drag Race UK nel 2019, sebbene in precedenza avesse fatto un’apparizione nella serie originale nel 2015 come “UK Drag Ambassador”.

Il funerale nella chiesa vicino alla scuola

Il funerale di Vivienne si è svolto nella chiesa di St Margaret a Bodelwyddan, vicino a dove Vivienne andava a scuola e vi hanno partecipato Jade Thirlwall, Kim Woodburn, Kerry Katona, Aston Merrygold, Ian “H” Watkins, Claire Sweeney, Jennifer Ellison, Jayde Adams, così come gli altri concorrenti di Drag Race UK Baga Chipz, Tia Kofi, Cheryl Hole, Danny Beard e Veronica Green.

La bara è arrivata in una carrozza trainata da cavalli neri con piume verdi. Omaggi floreali con le scritte “Vivienne”, “James” e “Son”, e la corona e lo scettro assegnati ai vincitori di RuPaul’s Drag Race sono stati portati in chiesa prima della bara per il funerale.

Un portavoce della polizia del Cheshire ha detto che gli agenti erano stati chiamati a un indirizzo a Chorlton-by-Backford, vicino a Chester, alle 12.22 di domenica a seguito di segnalazioni di una morte improvvisa. Il portavoce ha dichiarato: “La polizia è intervenuta, ha indagato sulle circostanze della morte dell’uomo di 32 anni e ha concluso che non ci sono state circostanze sospette. Verrà preparato un fascicolo per il medico legale”.

The Vivienne, una star di Ru Paul’s Drag RaceUK, è stata tragicamente trovata morta dal padre affranto.

Attacchi omofobi

Un caro amico della drag queen ha poi condiviso che sono stati scoperti dal padre sconvolto e dalla matrigna domenica. Le autorità avevano precedentemente confermato che erano stati chiamati in una residenza a Chorlton-by-Backford, vicino a Chester, alle 12.22 di due domeniche fa in seguito alle segnalazioni di una morte inaspettata.

Nel dicembre 2019, Williams aveva sposato David Ludford[36] in una cerimonia presso il nightclub gay Heaven. La ​​coppia ha confermato la separazione ed è rimasta amica comune nell’aprile 2023.

Nel giugno 2023, Williams era stato vittima di un’aggressione omofoba in un ristorante McDonald’s a Liverpool.

Un amico di The Vivienne ha fatto luce sui vili abusi subiti dalla drag queen nei giorni precedenti la sua morte.

Su Instagram, la semifinalista del BGT Myra ha scritto: “Non so come ci abbiano lasciato The Vivienne e rispetterò la richiesta di privacy della famiglia non cercando di scoprirlo o alimentando voci. So che dopo essere apparsi su Blankety Blank durante il periodo natalizio sono stati bombardati da una serie di insulti omofobi.

Non si sa se The Vivienne fosse malata al momento della sua scomparsa. In passato, la defunta artista era aperta riguardo alle sue lotte contro la tossicodipendenza, aprendosi a RuPaul’s Drag Race UK e dicendo: “Quando la gente dice, ‘Devi toccare il fondo per andare oltre’, sembra così stupido ma è la verità”.

Ha dichiarato di aver ricevuto aiuto presso l’Armistead Centre di Liverpool, in Inghilterra, che nel frattempo ha chiuso, elogiando il centro di riabilitazione e dicendo che hanno fatto un “lavoro assolutamente straordinario”.